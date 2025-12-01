Gambling bill
Law to bring stricter rules for gamblers
The government wants to reform the law in good time before the gambling licenses expire. The "Krone" is aware of the draft from the Ministry of Finance. According to the draft, the minister does not want to shake the lottery monopoly - but there could be some changes for players.
These days, gambling companies make the really big money online instead of at the roulette table. Many interested parties are therefore always positioning themselves for the award of concessions. Providers are pushing into the market and demanding a liberalization of online gambling and an end to the monopoly. However, the Minister of Finance has other plans, as the "Krone" has learned.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.