Wien bezahlt Leute fürs Radeln und Spazierengehen

Das Ganze heißt Mobilitätsagentur und wurde 2011 unter der rot-grünen Stadtregierung ins Leben gerufen – existiert also seit mittlerweile 14 Jahren. Die Agentur beschäftigt eine eigene Fußgängerbeauftragte, Petra Jens, sowie den Radfahrbeauftragten Martin Blum, der in seiner Anfangszeit damit aufgefallen ist, eine geschönte Radfahrerstudie der Öffentlichkeit vorzulegen.