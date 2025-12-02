Wien bezahlt Leute fürs Radeln und Spazierengehen

Kein Witz: Wien bezahlt einen hauptberuflichen Radfahrer und eine Frau, die ihr Geld damit verdient, spazieren zu gehen. Samt Büro und Mitarbeitern muss der Steuerzahler jährlich drei Millionen Euro dafür hinblättern. Kritiker halten das für völlig sinnlos. Was die zuständige Stadträtin dazu sagt.
Das Ganze heißt Mobilitätsagentur und wurde 2011 unter der rot-grünen Stadtregierung ins Leben gerufen – existiert also seit mittlerweile 14 Jahren. Die Agentur beschäftigt eine eigene Fußgängerbeauftragte, Petra Jens, sowie den Radfahrbeauftragten Martin Blum, der in seiner Anfangszeit damit aufgefallen ist, eine geschönte Radfahrerstudie der Öffentlichkeit vorzulegen.
