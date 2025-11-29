Vorteilswelt
Sport Arena Wien:

Jugend leitete neue Leichtathletik-Ära ein!

Sport-Mix
29.11.2025 16:20
(Bild: ÖLV / Wolf Amri)

Grenzenlose Begeisterung, strahlende Gesichter und tolle Leistungen! Mit einem großartigen U14-Länderkampf wurde in der Sport Arena Wien eine neue Ära der österreichischen Leichtathletik eingeleitet. Es war ein Fest für die größte olympische Sommersportart und eine gute Idee des ÖLV, beim ersten Wettkampf in dieser Arena, dem Nachfolger des Dusika-Stadions, der Jugend gegenüber den Erwachsenen den Vortritt zu lassen…

0 Kommentare

Vollkommen schwappte die Begeisterung der Kids bei den abschließenden 6 x 200-m-Staffeln über, einem Bewerb, der in Österreich erstmals in der U14-Klasse in Österreich ausgetragen wurde. Diese Freude, ja Ekstase war herzzerreißend. So soll Leichtathletik sein! Die Kids waren stolz auf ihre Leistungen, die Zusammengehörigkeit bei den Teams groß. Jedes österreichische Bundesland hatte Mannschaften geschickt, dazu waren Polen und die Slowakei am Start. Polen gewann schließlich sowohl bei der weiblichen als auch der männlichen Jugend die Gesamtwertung.

Zwei Schwachpunkte
So perfekt der Länderkampf abgewickelt wurde, die Freude riesig war, es sogar einen Live-Stream mit deutschem und polnischem Kommentar gab, das Hallen-Internet ausgezeichnet war, so wurden bei der Premiere im zweiten Stock der Sport Arena Wien zwei Schwachpunkte deutlich: Die Akustik ließ sehr wünschen übrig und, was zuvor schon klar war, die Zuschauerkapazität ist einfach viel zu gering. Nur 200 Besucher (bei 184 Aktiven) durften zugelassen werden. Da denkt man doch mit Wehmut an das Dusika-Stadion zurück, wo jeweils circa 6000 Zuschauer bei den beiden Hallen-Europameisterschaften (1979 und 2002) die Leichtathletik gefeiert hatten.

+5
Fotos

Perfekt fürs Training
Diese Zeiten sind leider vorbei. Die Zuschauerzahlen bleiben bei der Leichtathletik in der Sport Arena Wien extrem begrenzt. So auch bei den wichtigsten Wettkämpfen im kommenden Winter. Dies sind zwei internationale ÖLV-Meetings (29. Jänner und 21. Februar) sowie die beiden Staatsmeisterschaften: für die Allgemeine Klasse und U18 am 28. Februar/1. März sowie für die U20 und Masters am 14./15. Februar.

Fazit: Mit der Sport Arena besitzt Wien bzw. Österreich jetzt zwar für die Leichtathletik eine sehr gute Trainingsanlage, aber keine perfekte Wettkampfanlage…

Taylor als Motivator
Dreisprung-Legende Christian Taylor, beim ÖLV stv. Leistungssportkoordinator und Sprungtrainer, war von den Leistungen der Jugendlichen angetan, sah auch die eine oder andere größere österreichische Nachwuchshoffnung, wie über 200 m, im Weit- oder Hochsprung. Taylor: „Das ist das entscheidende Alter, in dem wir Talente finden und fördern müssen.“ Jedenfalls ist der US-Star, viermaliger Weltmeister und zweimaliger Olympiasieger, der bestmögliche Motivator, den sich der ÖLV hat wünschen können.

U14-Länderkampf, Sport Arena Wien, Endstände:

Männliche Jugend: 1. Polen (1) 94 Punkte, 2. Polen (2) 88, 3. Slowakei 77, 4. Niederösterreich 70

Weibliche Jugend: 1. Polen (2) 96 Punkte, 2. Polen (1) 95, 3. Niederösterreich 77.

Olaf Brockmann

Porträt von krone Sport
krone Sport
