Jugend leitete neue Leichtathletik-Ära ein!

Zwei Schwachpunkte

So perfekt der Länderkampf abgewickelt wurde, die Freude riesig war, es sogar einen Live-Stream mit deutschem und polnischem Kommentar gab, das Hallen-Internet ausgezeichnet war, so wurden bei der Premiere im zweiten Stock der Sport Arena Wien zwei Schwachpunkte deutlich: Die Akustik ließ sehr wünschen übrig und, was zuvor schon klar war, die Zuschauerkapazität ist einfach viel zu gering. Nur 200 Besucher (bei 184 Aktiven) durften zugelassen werden. Da denkt man doch mit Wehmut an das Dusika-Stadion zurück, wo jeweils circa 6000 Zuschauer bei den beiden Hallen-Europameisterschaften (1979 und 2002) die Leichtathletik gefeiert hatten.