Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

4. Liga, dann „Wüste“?

Kurioser Plan um ehemaligen Bayern-„Zauberfuß“

Fußball International
15.01.2026 20:06
Douglas Costa spielte einst zusammen mit David Alaba bei den Bayern.
Douglas Costa spielte einst zusammen mit David Alaba bei den Bayern.(Bild: AFP/APA/POOL/CHRISTOF STACHE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Einst spielte Douglas Costa beim FC Bayern und bei Juventus Turin – nun soll der Brasilianer kurz vor einem Engagement in der vierten italienischen Liga stehen. Doch es soll wohl nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die „Wüste“ sein. 

0 Kommentare

Die Gerüchte, dass Costa zum ehemaligen Serie-A-Verein Chievo Verona wechseln soll, haben in Italien hohe Wellen geschlagen. Immerhin spielt der Klub mittlerweile „nur“ noch in der vierthöchsten Spielklasse und der Brasilianer blickt auf eine beeindruckende Vita zurück.

Mit dem FC Bayern und Juventus holte er jeweils drei nationale Meisterschaften. Dabei beeindruckte er ein ums andere Mal mit fußballerischen Raffinessen. Zuletzt spielte der mittlerweile 35-Jährige in der ersten australischen Liga für Sydney FC. 

Indiz für „Wüsten“-Wechsel
Sein Vertrag wurde allerdings aufgrund von rechtlichen Angelegenheiten in seinem Heimatland vorzeitig aufgelöst. Demnach kann er seinen Klub derzeit frei wählen – warum also der Gang in die vierte Liga Italiens? Dahinter soll ein Plan stecken, wie italienische Medien spekulieren.

Demnach soll Costa die Saison bei Chievo beenden und im Sommer schließlich zu Al-Ittifaq in die Emirate transferiert werden. Ein Indiz dafür? Der Boss von Chievo, Pietro Laterza, ist zugleich Präsident des „Wüsten“-Klubs. Demnach könnte er den ehemaligen Topstar bis zum Sommer bequem „zwischenparken“ ...  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
455.850 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
197.196 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Gericht
Raten Sie, wer Benko eine Wohnung überlassen würde
176.667 mal gelesen
Krone Plus Logo
René Benko darf weiterhin auf einflussreiche Unterstützer zählen.
Mehr Fußball International
4. Liga, dann „Wüste“?
Kurioser Plan um ehemaligen Bayern-„Zauberfuß“
Deutsche Bundesliga
LIVE: Gregoritsch in Augsburg-Startelf gegen Union
Wie geht es weiter?
Ilzer „chippt“ Vertragsfrage weiter an Schicker
Krone Plus Logo
Doppelpack im Cup
Einst in Stadl-Paura, nun Held gegen Real Madrid
ÖFB-Kicker begehrt
Wechselt zu Konkurrenten: Neuer Klub für Schnegg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf