Kurioser Plan um ehemaligen Bayern-„Zauberfuß“

Einst spielte Douglas Costa beim FC Bayern und bei Juventus Turin – nun soll der Brasilianer kurz vor einem Engagement in der vierten italienischen Liga stehen. Doch es soll wohl nur eine Zwischenstation auf dem Weg in die „Wüste“ sein.
Die Gerüchte, dass Costa zum ehemaligen Serie-A-Verein Chievo Verona wechseln soll, haben in Italien hohe Wellen geschlagen. Immerhin spielt der Klub mittlerweile „nur“ noch in der vierthöchsten Spielklasse und der Brasilianer blickt auf eine beeindruckende Vita zurück.
Mit dem FC Bayern und Juventus holte er jeweils drei nationale Meisterschaften. Dabei beeindruckte er ein ums andere Mal mit fußballerischen Raffinessen. Zuletzt spielte der mittlerweile 35-Jährige in der ersten australischen Liga für Sydney FC.
Indiz für „Wüsten“-Wechsel
Sein Vertrag wurde allerdings aufgrund von rechtlichen Angelegenheiten in seinem Heimatland vorzeitig aufgelöst. Demnach kann er seinen Klub derzeit frei wählen – warum also der Gang in die vierte Liga Italiens? Dahinter soll ein Plan stecken, wie italienische Medien spekulieren.
Demnach soll Costa die Saison bei Chievo beenden und im Sommer schließlich zu Al-Ittifaq in die Emirate transferiert werden. Ein Indiz dafür? Der Boss von Chievo, Pietro Laterza, ist zugleich Präsident des „Wüsten“-Klubs. Demnach könnte er den ehemaligen Topstar bis zum Sommer bequem „zwischenparken“ ...
