LIVE ab 20.45 Uhr: Österreich trifft auf Schweden!

Denn dann hätte Österreich nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto, die Schweden nach drei Spielen drei - erledigt Rot-Weiß-Rot dann im Herbst die Aufgaben in Aserbaidschan und Estland erfolgreich (was Pflicht ist, wenn man zu einer EURO will), müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn uns die Skandinavier noch einen der ersten beiden Gruppenplätze wegschnappen würden. Also kann die Devise für Alaba, Arnautovic und Co. heute nur lauten: Am Ende einer langen Saison noch einmal alles raushauen, die Schweden besiegen und damit die Tür zur EURO sehr, sehr weit aufmachen!