Elroq rollt: Skoda bringt kompaktes Elektro-SUV

Die WLTP-Reichweite geben die Tschechen mit „mehr als 560 Kilometer“ an. Mit bis zu 175 kW Ladeleistung geht das Laden der Akkus relativ schnell: Am längsten ist die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent bei der größten Batterie, hier dauert es 28 Minuten. Die kleineren Batterien der heckgetriebenen Versionen Elroq 50 und Elroq 60 lassen sich in 25 Minuten oder weniger laden.