Alibabas KI-Modell für Öffentlichkeit freigegeben

In einem internen Brief an die Mitarbeiter von Alibaba erklärte Konzernchef Eddie Wu, dass Künstliche Intelligenz im Zentrum der künftigen Strategie der Alibaba Group stehen werde. „In den kommenden zehn Jahren werden die durch KI ausgelösten Umwälzungen in allen Branchen der wichtigste Faktor für Veränderungen sein“, schrieb Wu. „Wenn wir mit den Veränderungen des KI-Zeitalters nicht Schritt halten, werden wir verdrängt.“