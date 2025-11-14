Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Trotz Teuerung

Umfrage zeugt von guter Lebensqualität in Graz

Steiermark
14.11.2025 16:11
Unter dem Uhrturm lebt man laut neuer Umfrage gerne.
Unter dem Uhrturm lebt man laut neuer Umfrage gerne.(Bild: Christian Jauschowetz)

Laut einer neuen Studie lässt es sich in der Murmetropole gut leben. Allerdings war der Rücklauf für die Untersuchung äußerst überschaubar. Große Unzufriedenheit herrscht bei den hohen Lebenserhaltungskosten. 

0 Kommentare

Dreimal wurde die Bevölkerung in der Ära Siegfried Nagl umfassend zur Lebensqualität in Graz befragt (LQI-Studie). Diesen Sommer stand nun die erste Umfrage seit Antritt der neuen dunkelrot-grün-roten Regierungskoalition vor rund vier Jahren ins Haus. KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr – in der Vergangenheit eher kritisch gegenüber der Befragung – räumt nun bei der Präsentation der Ergebnisse ein: „Es macht schon Sinn. Ohne dass wir es überbewerten, bietet die Umfrage eine gewisse Orientierung.“

Lebensqualität hat sich verbessert
Die Fragebögen gingen an gut 142.000 Haushalte, allerdings wurden nur 16.851 beantwortet – fast 4000 weniger als zuletzt. Zentrales Ergebnis, das sowohl die städtische Statistik-Chefin Barbara Rauscher als auch die Politik positiv überrascht: Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2018 sind deutlich mehr Menschen der Meinung, dass sich die Lebensqualität in Graz in den letzten fünf Jahren verbessert hat (+9 Prozent).

Zitat Icon

Erstaunt hat mich, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein gewachsener Anteil der Grazerinnen und Grazer sagt, dass die Lebensqualität gestiegen ist.

Elke Kahr, Bürgermeisterin Graz

Bild: Christian Jauschowetz

„Das ist gerade angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise erstaunlich und sehr erfreulich“, so Kahr. Stolze 92,7 Prozent geben an, dass sie sehr gerne bzw. gerne in Graz leben – auch ein leichtes Plus. Gestiegen ist, durchaus auch entgegen dem Trend, das Vertrauen in die Stadtverwaltung.

Aufholbedarf bei Öffis
Doch bei Weitem nicht alles ist eitel Wonne: Beim Thema Lebenserhaltungskosten herrscht große Unzufriedenheit. Hier ist der Einflussbereich der Stadtpolitik freilich beschränkt. Kritisch sehen die Bürger auch die Verfügbarkeit von Öffis an Wochenenden und Feiertagen. Beim Reizthema Parkplätze hingegen zeigt sich keine Verschlechterung.

In einer aktuellen Causa gibt die Studie der Stadtregierung Rückenwind: 85 Prozent sind dafür, dass die Stadt selbst für wichtige Infrastruktur sorgt – Stichwort Kaufabsichten der Energie-Graz-Fernwärmesparte durch die Energie Steiermark. 

Porträt von Hannes Baumgartner
Hannes Baumgartner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
121.462 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
74.115 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
928 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
662 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf