Umfrage zeugt von guter Lebensqualität in Graz

Dreimal wurde die Bevölkerung in der Ära Siegfried Nagl umfassend zur Lebensqualität in Graz befragt (LQI-Studie). Diesen Sommer stand nun die erste Umfrage seit Antritt der neuen dunkelrot-grün-roten Regierungskoalition vor rund vier Jahren ins Haus. KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr – in der Vergangenheit eher kritisch gegenüber der Befragung – räumt nun bei der Präsentation der Ergebnisse ein: „Es macht schon Sinn. Ohne dass wir es überbewerten, bietet die Umfrage eine gewisse Orientierung.“