Taschendieb in Graz auf frischer Tat ertappt

Mehrere Tausend Euro Schaden

Seit Mitte Oktober dürfte der 40-Jährige wieder in der Grazer Innenstadt tätig gewesen sein. Dabei dürfte er die eigentlichen Diebstahlhandlungen beim Einsteigen in öffentliche Verkehrsmittel begangen haben. Darauf wechselte er mehrmals die Bekleidung, um sein Erscheinungsbild zu verändern. Bei der Einvernahme nach der Festnahme zeigte sich der Mann vollumfassend geständig. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein.