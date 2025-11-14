Eingeklemmt! Nächste Schrecksekunde in der Moto3

Drei Wochen nachdem Noah Dettwiler im Rahmen des Moto3-Rennens in Malaysia böse gestürzt war, sorgte Cormac Buchanan im ersten Valencia-Training für die nächste Schrecksekunde. Der Neuseeländer wurde bei einem Highsider von seinem Motorrad geworfen, kam aber Gott sei Dank ohne gröbere Verletzungen davon ...