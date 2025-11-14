Eingeklemmt! Nächste Schrecksekunde in der Moto3

Drei Wochen nachdem Noah Dettwiler im Rahmen des Moto3-Rennens in Malaysia böse gestürzt war, sorgte Cormac Buchanan im ersten Valencia-Training für die nächste Schrecksekunde. Der Neuseeländer wurde bei einem Highsider von seinem Motorrad geworfen, kam aber Gott sei Dank ohne gröbere Verletzungen davon ...
In einer Linkskurve wurde Buchanan von seiner KTM katapultiert, das Bike flog daraufhin unglücklich über den Boe-Piloten und klemmte diesen ein. Allzu schlimm dürfte es den 19-Jährigen nicht erwischt haben, rasch gab er Entwarnung.
Schlimmer Unfall in Malaysia
Erst vor wenigen Wochen war Buchanans Gegner Dettwiler in der Warm-up-Runde zum Rennen in Malasia böse gestürzt.
Der Schweizer erlitt neben einem offenen Beinbruch mehrere Herzstillstände, stundenlang kämpften die Ärzte um das Leben des jungen Schweizers – mit Erfolg, der 20-Jährige befindet sich auf dem Weg der Besserung.
