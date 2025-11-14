Ferrari bleibt wertvollstes Team in der Formel 1

Nur im US-Sport fließt mehr Geld

Laut „Sportico“-Angaben beträgt der durchschnittliche Wert eines der derzeit zehn Formel-1-Teams 3,42 Mrd. Dollar. Damit seien im Durchschnitt in den weltgrößten Sportbewerben lediglich Franchises aus der US-Football-Liga NFL und der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wertvoller als Rennställe in der Motorsport-Königsklasse. „Sportico“ ist ein Teil der US-amerikanischen Penske Media Corporation (PMC). Deren Gründer Jay Penske ist der Sohn von US-Legende Roger Penske, der zahlreiche Beteiligungen im Autorennsport hält.