Ferrari bleibt wertvollstes Team in der Formel 1

Ferrari bleibt das wertvollste Team der Formel 1. Das auf Sportbusiness spezialisierte Fachmedium „Sportico“ bezifferte den Wert des italienischen Traditionsrennstalls, der seit 2008 keinen Titel gewonnen hat, in seiner jüngsten Analyse mit 6,4 Mrd. US-Dollar (5,51 Mrd. Euro). Dahinter folgen Mercedes mit 5,88 Mrd. Dollar, Konstrukteurs-Weltmeister McLaren mit 4,73 Mrd. und Red Bull Racing mit Vierfach-Weltmeister Max Verstappen mit 4,32 Mrd. Dollar.
Dahinter folgen Mercedes mit 5,88 Mrd. Dollar, Konstrukteurs-Weltmeister McLaren mit 4,73 Mrd. und Red Bull Racing mit Vierfach-Weltmeister Max Verstappen mit 4,32 Mrd. Dollar.
Nur im US-Sport fließt mehr Geld
Laut „Sportico“-Angaben beträgt der durchschnittliche Wert eines der derzeit zehn Formel-1-Teams 3,42 Mrd. Dollar. Damit seien im Durchschnitt in den weltgrößten Sportbewerben lediglich Franchises aus der US-Football-Liga NFL und der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wertvoller als Rennställe in der Motorsport-Königsklasse. „Sportico“ ist ein Teil der US-amerikanischen Penske Media Corporation (PMC). Deren Gründer Jay Penske ist der Sohn von US-Legende Roger Penske, der zahlreiche Beteiligungen im Autorennsport hält.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.