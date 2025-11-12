Vorteilswelt
„Auf dem Weg“

Erstes Foto nach Horror-Crash – Dettwiler lächelt!

Motorsport
12.11.2025 09:25
Noah Dettwiler kann wieder lächeln.
Noah Dettwiler kann wieder lächeln.(Bild: GEPA)

Ein Bild, das für Erleichterung sorgt! Etwas mehr als zwei Wochen nach Noah Dettwilers Horror-Crash in Malaysia hat Papa Andy ein gemeinsames Foto gepostet. Es zeigt den 20-Jährigen zwar mit dicken Gips ums Bein, aber lächelnd ...

„Auf dem Weg“, schrieb Andy Dettwiler zu dem Foto, das ihn neben dem Rollstuhl seines Sohnes zeigt. Noah war in der Warm-up-Runde zum Moto3-Rennen am Sepang International Circuit schwer gestürzt und anschließend in Lebensgefahr ins Krankenhaus gebracht worden.

Dettwiler erlitt neben einem offenen Beinbruch mehrere Herzstillstände, stundenlang kämpften die Ärzte um das Leben des jungen Schweizers. Mit Erfolg, der CIP-Pilot kämpft sich zurück. Der Weg zu einem schmerzfreien Leben ist zwar noch ein langer, doch Dettwiler bestreitet ihn mit einem Lächeln ...

