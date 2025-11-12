Schon wieder! Liverpool-Profi sagt Nationalteam ab

Gennaro Gattuso wird bei Italiens WM-Quali-Spielen gegen Moldau (13. November) und Norwegen (16. November) auf Federica Chiesea verzichten müssen. Der Liverpool-Profi sagte seinem Teamchef ab – schon wieder ...
Bereits im September hatte Chiesa Gattuso erklärt, nicht zur National-Elf stoßen zu können, damals meinte der Flügelstürmer, nicht 100 Prozent fit zu sein. Weshalb der 28-Jährige diesmal fehlt, verriet der Teamchef nicht, auf einer Pressekonferenz meinte der Coach auf das Fehlen angesprochen: „Wir müssen die Entscheidungen und Probleme respektieren, die jeder von uns hat. Wir wissen beide genau, was wir uns sagen, und ich muss respektieren, was der Spieler mir sagt. Mehr kann ich nicht sagen.“
Chiesas Absage kommt durchaus überraschend, hatte er in Liverpool doch zuletzt mit starken Leistungen aufgezeigt. In acht Premier-League-Einsätzen brachte es der Italiener in der laufenden Saison auf zwei Tore und einen Assist. Im Nationalteam müssen nun seine Teamkollegen das Toreschießen übernehmen ...
