Klein-Lkw mit 124 km/h durch Baustelle gebrettert

Viel zu schnell und zu dicht aufgefahren

Dieser beschleunigte den im Baustellenbereich Pettnau trotz einer dort erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h auf eine gemessene Geschwindigkeit von 124 km/h. Weiters stellten die Beamten im Zuge der Nachfahrt erhebliche Unterschreitungen des Sicherheitsabstandes zu vorausfahrenden Fahrzeugen fest.