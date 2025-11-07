Mehr als 70 km/h zu schnell: Pick-up beschlagnahmt

Da hatte es jemand ganz besonders eilig: Ein 19-jähriger Einheimischer bretterte im Tiroler Unterland mit seinem Pick-up in einer 60er-Zone mit über 130 km/h. Der Tempobolzer, der nur einen Probeführerschein besitzt, wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Schein ist jetzt futsch, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.