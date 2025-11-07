Vorteilswelt
Raser (19) gestoppt

Mehr als 70 km/h zu schnell: Pick-up beschlagnahmt

Tirol
07.11.2025 10:16
In Söll wurde der Raser aus dem Verkehr gezogen.
In Söll wurde der Raser aus dem Verkehr gezogen.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Da hatte es jemand ganz besonders eilig: Ein 19-jähriger Einheimischer bretterte im Tiroler Unterland mit seinem Pick-up in einer 60er-Zone mit über 130 km/h. Der Tempobolzer, der nur einen Probeführerschein besitzt, wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Schein ist jetzt futsch, das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, geriet der 19-jährige Tempobolzer in Söll (Bezirk Kufstein) ins Visier der Polizei. Der Einheimische war mit einem Pick-up auf der Loferer Straße (B178) unterwegs und wurde im Bereich einer 60er-Zone mit weit über 130 km/h gemessen. „Abzüglich der Toleranz betrug die Geschwindigkeitsübertretung 71 km/h“, so die Polizei auf „Krone“-Nachfrage.

Der Pick-up wurde beschlagnahmt, eine Abschleppung veranlasst.

Die Ermittler

Fahrzeug und Schein futsch
Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer wurde von den Beamten gestoppt und kontrolliert. Wegen der „gravierenden Geschwindigkeitsüberschreitung“ sei das Fahrzeug beschlagnahmt worden. Eine Abschleppung des Pick-ups wurde von der Polizei veranlasst.

Dem jungen Tempobolzer wurde natürlich auch der Probeführerschein abgenommen. Entsprechende Anzeigen folgen, eine saftige Strafe droht.

Kommentare

