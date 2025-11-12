Früher in der Glitzerwelt – aktuell am Bauernhof

Matthias Schwab war in den vergangenen Jahren lange Zeit der beste Golfer in der Steiermark. European Tour, PGA Tour – „Hias“ spielte bei den größten Turnieren der Welt. Den inoffiziellen „Titel“ hat der Ennstaler inzwischen eingebüßt. Was die weiteren Schritte des 30-Jährigen sind und was er derzeit abseits des Grüns tut.