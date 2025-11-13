MMA-Kämpfer geläutert: „Jetzt fließt Liebe zurück“

Was schwer genug wird. Der „Brasilo“ bringt die Erfahrung aus 18 Profikämpfen (11 Siege) mit, steht bereits seit 2014 im Octagon. „Zu einer Zeit, als ich noch gar nichts mit dem Sport zu tun hatte“, erklärt der 34-jährige Schordje, der einem „harten Hund“ und „Fighter der alten Schule“ gegenüber steht. Umgekehrt sieht sich der vier Jahre ältere (!) Österreicher selbst als einen „Kämpfer der neuen Generation“ – variantenreicher, abgebrühter, bereit.