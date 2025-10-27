Ohrenbetäubend! Ein Rockkonzert der Tennisstars

Ein Getrampel auf den Tribünen, frenetischer Jubel, gellende Pfiffe. Ohrenbetäubender Lärm, die Stadthalle verwandelte sich in ein Tollhaus. Täglich wurde beim Tennisklassiker der Geräuschpegel gemessen, 10.000 Besucher sorgten am Freitag für einen Rekordwert: 112 (!) Dezibel. Das entspricht in etwa der Lautstärke von Presslufthämmern, Rockkonzerten oder Kettensägen. Bei einer längeren Einwirkung kann dabei sogar das Gehör geschädigt werden …
Attraktive Matches und ausverkaufte Sessions, der Tennis-Klassiker in Wien bejubelte eine Woche der Rekorde. 82.000 Zuseher – so viele wie nie zuvor. Beim Finale saßen im dritten Rang Fans sogar auf den Stiegen, die Tennisbegeisterung erreichte in Wien eine neue Sphäre. Doppelt bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Österreich mit Filip Misolic nur einen Spieler in den Top-100 hat.
Längst hat sich der Event auch ohne Lokalmatador durchgesetzt, die Qualität des Feldes und die perfekte Organisation sorgen beim Publikum für Aha-Erlebnisse. Wien stieg in den letzten Jahren in den elitären Kreis der weltweit besten Turniere auf, mit der neuen Eventarena, die 2030 in St. Marx fertiggestellt werden soll, könnte der nächste Schritt gemacht werden. Durch die größere Location wäre sogar ein Turnier der prestigeträchtigen 1000er-Serie möglich, die letzte Stufe unter den Grand Slams. Am Interesse der Fans und an der Organisation würde das Projekt definitiv nicht scheitern.
