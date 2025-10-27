Ohrenbetäubend! Ein Rockkonzert der Tennisstars

Längst hat sich der Event auch ohne Lokalmatador durchgesetzt, die Qualität des Feldes und die perfekte Organisation sorgen beim Publikum für Aha-Erlebnisse. Wien stieg in den letzten Jahren in den elitären Kreis der weltweit besten Turniere auf, mit der neuen Eventarena, die 2030 in St. Marx fertiggestellt werden soll, könnte der nächste Schritt gemacht werden. Durch die größere Location wäre sogar ein Turnier der prestigeträchtigen 1000er-Serie möglich, die letzte Stufe unter den Grand Slams. Am Interesse der Fans und an der Organisation würde das Projekt definitiv nicht scheitern.