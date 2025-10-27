Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Ohrenbetäubend! Ein Rockkonzert der Tennisstars

Tennis
27.10.2025 17:16
„Krone“-Sportchef Peter Moizi über die Erste Bank Open
„Krone“-Sportchef Peter Moizi über die Erste Bank Open(Bild: Krone KREATIV/APA/TOBIAS STEINMAURER)
0 Kommentare

Ein Getrampel auf den Tribünen, frenetischer Jubel, gellende Pfiffe. Ohrenbetäubender Lärm, die Stadthalle verwandelte sich in ein Tollhaus. Täglich wurde beim Tennisklassiker der Geräuschpegel gemessen, 10.000 Besucher sorgten am Freitag für einen Rekordwert: 112 (!) Dezibel. Das entspricht in etwa der Lautstärke von Presslufthämmern, Rockkonzerten oder Kettensägen. Bei einer längeren Einwirkung kann dabei sogar das Gehör geschädigt werden …

Attraktive Matches und ausverkaufte Sessions, der Tennis-Klassiker in Wien bejubelte eine Woche der Rekorde. 82.000 Zuseher – so viele wie nie zuvor. Beim Finale saßen im dritten Rang Fans sogar auf den Stiegen, die Tennisbegeisterung erreichte in Wien eine neue Sphäre. Doppelt bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass Österreich mit Filip Misolic nur einen Spieler in den Top-100 hat.

Lesen Sie auch:
Laila Hasanovic nahm in Wien neben Jannik Sinners Mama Siglinde Sinner Platz. Nach dem Sieg ...
Drückte in Wien Daumen
Jannik Sinner liebt die Ex von Mick Schumacher
27.10.2025
Zweiter Titel
Sinner krönt sich gegen Zverev zum König von Wien
26.10.2025

Längst hat sich der Event auch ohne Lokalmatador durchgesetzt, die Qualität des Feldes und die perfekte Organisation sorgen beim Publikum für Aha-Erlebnisse. Wien stieg in den letzten Jahren in den elitären Kreis der weltweit besten Turniere auf, mit der neuen Eventarena, die 2030 in St. Marx fertiggestellt werden soll, könnte der nächste Schritt gemacht werden. Durch die größere Location wäre sogar ein Turnier der prestigeträchtigen 1000er-Serie möglich, die letzte Stufe unter den Grand Slams. Am Interesse der Fans und an der Organisation würde das Projekt definitiv nicht scheitern.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
131.009 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
111.493 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Crime
Kriminalrätsel um toten jungen Mann in Erdloch
104.311 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Leiche von Alexandru O. (Bild rechts oben) wurde in Sankt Pölten, am Ufer des Mühlbachs, ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf