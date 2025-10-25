The big interview
Can SOS Children’s Villages still be saved, Ms. Griss?
Serious allegations against the founder of SOS Children's Villages, Hermann Gmeiner, have shaken the organization to its very foundations: Former Supreme Court judge Irmgard Griss, who has headed the commission of inquiry investigating the cases of violence and abuse since mid-September, talks about the "super disaster", the suffering of the victims and her mammoth task.
Events in the SOS Children's Villages case have been coming thick and fast since Thursday. Allegations of abuse against Hermann Gmeiner (t 1986) are causing horror - there have been rumors about this for more than ten years. On Friday, the global aid movement SOS Children's Villages suspended its Austrian sub-organization. As a result, its membership has been suspended until further notice.
