Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesweites Projekt

Mit „AMooRe“ Vorreiter bei Renaturierung in EU

Tirol
24.10.2025 16:00
Grundeigentümer Andreas (li.) und Stefan Hörtnagl (2.v.re.) mit LR René Zumtobel, (2. v. li.) ...
Grundeigentümer Andreas (li.) und Stefan Hörtnagl (2.v.re.) mit LR René Zumtobel, (2. v. li.) und Felix Lassacher (Land).(Bild: Land Tirol/Dominik)

Auf rund 17.000 Quadratmetern sollen im Rahmen eines EU-Life-Projekts bundesländerübergreifend Moore aufgebaut werden. Das Land Tirol ist dabei ein Vorreiter und weiß, was diese Gebiete benötigen.

0 Kommentare

Viele Moore wurden in den vergangenen Jahrzehnten als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Sie wurden künstlich trockengelegt. Eines davon befindet sich auch in der Gemeinde Gries am Brenner. Im Ortsteil Nösslach stellten gestern Naturschutz-Landesrat René Zumtobel und Felix Lassacher, Experte der Abteilung Umweltschutz des Landes, ein Renaturierungsvorhaben vor.

Zitat Icon

Was es dazu braucht, ist die Bereitschaft der Grundbesitzer, wissenschaftliche Expertise, einige bauliche Maßnahmen und ein wenig Geduld, bis sich natürlich vorkommende Pflanzen- und Tierarten ihren Lebensraum wieder zurückerobern.

LR René Zumtobel

Bild: Birbaumer Christof

Im Rahmen des EU-Life-Projekts „AMooRe“ (Austrian Moor Restoration) sollen die besagten Trockenlegungen von Mooren wieder rückgängig gemacht werden. „Was es dazu braucht, ist die Bereitschaft der Grundbesitzer, wissenschaftliche Expertise, einige bauliche Maßnahmen und ein wenig Geduld, bis sich natürlich vorkommende Pflanzen- und Tierarten ihren Lebensraum wieder zurückerobern“, sagt Zumtobel.

Nösslacher Moor ist nur eines von vielen weiteren
Mithilfe von Holzrundlingen und Erdmaterial wurde der Graben in Nösslach verschlossen, um die Entwässerung zu stoppen. Auch einige Bäume wurden entfernt. „Den Rest erledigt die Natur selbst“, erklärt Lassacher.

Die Fläche wird in den kommenden Jahren regelmäßig beobachtet. Im Bedarfsfall werden auch weitere Maßnahmen ergriffen.

Moore gelten im Allgemeinen als natürliche CO2-Speicher. Die Feuchtgebiete beheimaten in ihren sauren Böden hoch spezialisierte Pflanzen und Tiere.

Weitere Flächen bereits konkret
Die Fläche in Nösslach von rund 17.000 Quadratmetern ist nur ein Teil des Projekts „AMooRe“. In Tirol liegen bereits für 600.000 Quadratmeter Moorflächen konkrete Pläne vor. Das alles im Rahmen des EU-Projektes. Neben den neun Bundesländern ist auch das Bundesministerium Partner. Ziel ist es, die Moorstrategie 2030+ umzusetzen. Dafür stehen bis 2034 44 Mio. Euro an Förderungen parat, 2,3 davon erhält Tirol.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.752 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
241.662 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.847 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf