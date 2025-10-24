Mit „AMooRe“ Vorreiter bei Renaturierung in EU

Weitere Flächen bereits konkret

Die Fläche in Nösslach von rund 17.000 Quadratmetern ist nur ein Teil des Projekts „AMooRe“. In Tirol liegen bereits für 600.000 Quadratmeter Moorflächen konkrete Pläne vor. Das alles im Rahmen des EU-Projektes. Neben den neun Bundesländern ist auch das Bundesministerium Partner. Ziel ist es, die Moorstrategie 2030+ umzusetzen. Dafür stehen bis 2034 44 Mio. Euro an Förderungen parat, 2,3 davon erhält Tirol.