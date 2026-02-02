Besucherplus bringt Wiens Museen an ihre Grenzen

Nur rund ein Drittel Vollzahler

Nur rund ein Drittel der zusätzlichen Besucher waren Vollzahler, während die anderen zwei Drittel ermäßigt oder – als Kinder, Jugendliche oder aus anderen Gründen – gratis ins Museum kamen. Insgesamt zahlten letztes Jahr nur 3,5 Millionen Besucher den vollen Eintritt und der Rest ungefähr je zur Hälfte weniger oder gar nichts. Angetrieben wird die Entwicklung nicht nur durch den Gratis-Eintritt für Minderjährige – mehr als eine halbe Million Besuche entfiel letztes Jahr allein auf Schulklassen – , sondern auch durch die Bundesmuseen-Card, die es nun seit zwei Jahren gibt.