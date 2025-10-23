Missstände? So geht‘s in Kärntner Heim nun weiter

Viel Aufregung herrscht seit dem „Krone“-Artikel über ein Altersheim in Oberkärnten, in dem laut anonymen Brief mehrerer Mitarbeiter erschreckende Zustände herrschen sollen. Der zuständige Verband hat in einer Sitzung über die weitere Vorgangsweise gesprochen.
Enorme Überstundenbelastung, nicht kompensierte Krankenstände, abgelaufene oder fehlende Notfallutensilien, keine regelmäßige Körperhygiene der Bewohner und Praktikanten würden Aufgaben übernehmen müssen, die weit über ihre Kompetenz hinausgehen würden: All das klagten Mitarbeiter eines Oberkärntner Seniorenheims in einem anonymen Brief an. Die Verantwortlichen mussten in einer Verbandsratssitzung Rede und Antwort zu den erschreckenden Vorwürfen stehen:
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.