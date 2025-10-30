Selbstoptimierung und der „Kärntner Fetzenfisch“

Clemens Maria Schreiner steht seit 20 Jahren auf der Kabarettbühne, moderiert seit 2019 die ORF-Sendung „Fakt oder Fake“, wurde mit dem österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet und war für eine Romy nominiert. Die „Krone“ hat mit ihm über sein neues Programm „Fehlerfrei“ und über den „Kärntner Fetzenfisch“ gesprochen.