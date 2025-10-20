Sinner fehlt bei Davis-Cup-Hit gegen Österreich

Italien wird beim Davis-Cup-Final-8 gegen Österreich in einem Monat ohne Superstar Jannik Sinner gegen Österreich antreten.
Der Weltranglisten-Zweite und vierfache Grand-Slam-Sieger wird in Bologna nicht zu sehen sein. Dies bestätigte Sinner am Montagnachmttag bei einem Medientermin in der Wiener Stadthalle.
Sinner braucht „Extra-Pause“
„Ich habe zwei Mal den Davis Cup gewonnen. Ich und mein Team haben das entschieden, weil die Saison am Ende vom Jahr relativ lange ist. Ich brauche eine extra Woche Pause, um eine Woche früher mit der Vorbereitung anzufangen“, erklärte der Südtiroler. Die „off season“ sei in den vergangenen zwei Jahren nicht optimal gewesen.
Kapitän Filippo Volandri nominierte Lorenzo Musetti (ATP-Nr. 8), Flavio Cobolli (22.), Matteo Berrettini (59.) sowie die Doppelspezialisten Simone Bolelli und Andrea Vavassori. Allein beim Blick auf die Ranglisten-Platzierungen bleibt Italien auch ohne Sinner haushoher Favorit, dennoch sind Österreichs Chancen dadurch freilich etwas gestiegen.
