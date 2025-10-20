Sinner fehlt bei Davis-Cup-Hit gegen Österreich

Sinner braucht „Extra-Pause“

„Ich habe zwei Mal den Davis Cup gewonnen. Ich und mein Team haben das entschieden, weil die Saison am Ende vom Jahr relativ lange ist. Ich brauche eine extra Woche Pause, um eine Woche früher mit der Vorbereitung anzufangen“, erklärte der Südtiroler. Die „off season“ sei in den vergangenen zwei Jahren nicht optimal gewesen.