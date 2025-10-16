„Ekelhaft“: Interview-Wirbel um Glasner-Schützling

„Sie lachten mich aus“

„Bei Crystal Palace, als ich ganz am Anfang noch nicht mal spielte, sprach ich in der Kabine über die französische Nationalmannschaft und meine Teamkollegen wie Wilfried Zaha lachten mich aus“, schilderte Mateta im Gespräch mit der „L’Équipe“. „Sie sagten mir, ich sei verrückt, an die französische Nationalmannschaft zu denken, obwohl ich nicht mal bei Crystal Palace spielte. Aber ich antwortete, dass dies mein Ziel sei und ich einfach spielen müsse, um zu zeigen, was ich kann.“