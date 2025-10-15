Klagenfurt strich die Rabatte für Schwimmausflüge

„Vizebürgermeister Patrick Jonke hat den Tarif in seiner damaligen Funktion mit dem Chef der Kärnten Therme ausgemacht. Die fälligen Mehrkosten für Klagenfurt wurden aber in keinem Budget berücksichtigt“, sagt Stadtrat Franz Petritz (SP). „Dann war es lange nicht klar, ob das Sport- oder das Bildungsressort die Summe stemmen muss. Für ein Jahr machte es 40.000 Euro aus. Das ist viel Geld. Die Therme Villach ist teurer als das ehemalige Klagenfurter Hallenbad in der Gasometergasse. Die Differenz wurde bezahlt. Dazu kamen noch die Buskosten. Das geht nicht mehr. Die Stadtwerke fahren auch nicht mehr mit Schulen wegen dem Hallenbad in die Herzogstadt.“ Auch Patrick Jonke bestätigt das.