Bargeld, Münzen, Parfums: Pflegerin auf Beutezug

Vertrauen schamlos ausgenutzt: Eine 27-jährige rumänische Pflegekraft soll in Villach die Mutter ihrer querschnittgelähmten Klientin bestohlen haben. Die Polizei kam ihr dank Spürnase schnell auf die Schliche.
Am Dienstag verschaffte sich die 27-Jährige mit einem widerrechtlich erlangten Haustürschlüssel Zutritt zum Einfamilienhaus der 74-jährigen Mutter ihrer pflegebedürftigen Klientin. Das Haus liegt nur wenige Straßen von der Wohnung der 44-jährigen Villacherin entfernt, die sie betreute.
Drinnen schlug sie zu: Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe, mehrere wertvolle Münzen und edle Parfums verschwanden. Danach kehrte die Frau seelenruhig zurück in die Wohnung der Tochter – und versteckte die Beute dort.
Bargeldspürhund im Einsatz
Doch die 74-Jährige bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei. „Nach intensiver Ermittlungsarbeit konnten die Beamtinnen und Beamten die Pflegekraft rasch als Tatverdächtige ausforschen“, schildert die Polizei. In der Wohnung wurden die Parfums sichergestellt, und ein Bargeldspürhund fand auch den Rest der Beute – versteckt am Körper der Frau.
Nach ihrer Einvernahme wurde die 27-Jährige zwar auf freiem Fuß angezeigt, doch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl griff durch: Schubhaft und Aufenthaltsverbot! Die Frau wird abgeschoben.
