Bargeld, Münzen, Parfums: Pflegerin auf Beutezug

Bargeldspürhund im Einsatz

Doch die 74-Jährige bemerkte den Diebstahl und verständigte die Polizei. „Nach intensiver Ermittlungsarbeit konnten die Beamtinnen und Beamten die Pflegekraft rasch als Tatverdächtige ausforschen“, schildert die Polizei. In der Wohnung wurden die Parfums sichergestellt, und ein Bargeldspürhund fand auch den Rest der Beute – versteckt am Körper der Frau.