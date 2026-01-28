Croatia Salzburg mit „Königstransfer“

Das soll er in Zukunft bei Croatia machen. Sektionsleiter Bozo Tadic bezeichnet ihn als „Königstransfer“. Sein Klub stellt in der 1. Klasse Nord mit 40 Toren in 14 Spielen zwar schon die drittbeste Offensive. Mit Jukic kommt aber noch ordentlich Qualität dazu, mit der die vorderen Plätze angegriffen werden sollen. Croatia Salzburg liegt derzeitauf Rang sechs, die 1b von Austria Salzburg führt die Liga souverän (nur eine Niederlage) an.