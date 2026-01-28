Vorteilswelt
Aus 1. Landesliga

Croatia Salzburg mit „Königstransfer“

Fußball Unterhaus
28.01.2026 13:47
Croatia Salzburg begrüßt einen neuen Spieler.
Croatia Salzburg begrüßt einen neuen Spieler.(Bild: Ana Tadic)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Croatia Salzburg konnte sich im Winter mit einem starken Neuzugang verstärken. Der 1. Klasse Nord-Klub holte einen Stürmer aus der 1. Landesliga.

0 Kommentare

Edib Jukic wechselt von Bergheim zu Croatia Salzburg. Der Stürmer überzeugte im Herbst in der 1. Landesliga mit drei Treffern. Zuvor hat der gebürtige Bosnier bereits viel erlebt. Er lief nämlich zuletzt für Hallwang in der Saison 2024/25 in der Salzburger Liga auf und stellte auch dort seine Qualitäten unter Beweis.

Das soll er in Zukunft bei Croatia machen. Sektionsleiter Bozo Tadic bezeichnet ihn als „Königstransfer“. Sein Klub stellt in der 1. Klasse Nord mit 40 Toren in 14 Spielen zwar schon die drittbeste Offensive. Mit Jukic kommt aber noch ordentlich Qualität dazu, mit der die vorderen Plätze angegriffen werden sollen. Croatia Salzburg liegt derzeitauf Rang sechs, die 1b von Austria Salzburg führt die Liga souverän (nur eine Niederlage) an.

