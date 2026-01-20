Lieber mit dem Nachbarn als mit elf Fremden?

„Fußball breiter denken“

Von Seiten des Verbands will man den Klubs keine Steine in den Weg legen. Stattdessen befürwortet man diesen Weg ausdrücklich und sieht die Spielgemeinschaften als wichtigen Baustein für den Erhalt des Unterhausfußballs. Die Gründe für diesen Trend liegen tiefer: gesellschaftliche Veränderungen und mehr Konkurrenz durch andere Sportarten. Die Folge sind weniger Nachwuchs und entsprechend fehlende Spieler in den Kampfmannschaften. „Genau da muss angesetzt werden, denn Fußball muss breiter gedacht werden – und Zusammenschlüsse sind dabei ein gutes Mittel“, unterstreicht BFV-Präsident Wutzlhofer. Kritische Stimmen gibt es dennoch, immer wieder ist von Identitätsverlust die Rede. Doch was ist die Alternative? Ganz „zudrehen“ oder eine Mannschaft voller Legionäre – auf lange Sicht eine finanzielle Katastrophe. „Bei 90 Prozent auswärtiger Spieler kann kein Vereinscharakter entstehen“, lautet die klare Ansage von Wutzlhofer. „Leute wollen ihre eigenen Burschen sehen, Gesichter aus der Ortschaft.“