Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

UNTERHAUS-FUSSBALL

Lieber mit dem Nachbarn als mit elf Fremden?

Burgenland
20.01.2026 20:12
Bei der SpG Edelserpentin läuft’s! Seit 2018 kooperiert man und steht sportlich so gut da, wie ...
Bei der SpG Edelserpentin läuft’s! Seit 2018 kooperiert man und steht sportlich so gut da, wie noch nie. In der Burgenlandliga überwintert man auf dem fünften Tabellenplatz.(Bild: Instagram / SpG Edelserpentin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Immer mehr Spielgemeinschaften werden ins Leben gerufen. Meist steht Identitätsverlust der einzelnen Vereine im Raum, dabei ist es für die Klubs selbst alternativlos. BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer befürwortet diesen Weg der Kooperationen.

0 Kommentare

Von zwei auf 20! Was zur Saison 2015/16 noch eine Randerscheinung war, ist heute fester Bestandteil des burgenländischen Unterhausfußballs. Die Zahl der Spielgemeinschaften im Erwachsenenfußball hat sich verzehnfacht! Eine Entwicklung, die nicht über Nacht kam, sondern leise und fast unaufhaltsam durch Ortschaften zieht. Was früher ideologisch nicht für möglich gehalten wurde, ist heute vielerorts alternativlos. Und es wirft eine zentrale Frage auf: Ist es bloß ein Rettungsring in stürmischen Zeiten oder ein Modell mit Perspektive?

Ein aktuelles Beispiel liefert die Kooperation zwischen Hirm und Zillingtal. Seit dem vergangenen Sommer tritt man als ein Verein auf. Die Gründe? „Rein personeller Natur – Funktionäre haben uns gefehlt“, berichtet Neo-Obmann Manuel Stevanovic. „Jeder hat aber weiterhin seine eigenen Werte – genau das macht es so stimmig.“

Dass durch eine Spielgemeinschaft nicht zwangsläufig Identität verloren geht, zeigt auch die SpG Nikitsch/Kroatisch Minihof. „Es wird alles brüderlich geteilt. Das funktioniert so gut, weil man sich gut kennt und schätzt“, sagt Christian Balogh. Von Rivalität oder Missgunst keine Spur. Ganz im Gegenteil: „Uns würde es in dieser Form nicht mehr geben.“

Bei der SpG Nikitsch/Kroatisch Minihof (li.) schätzt man sich durchaus glücklich, die ...
Bei der SpG Nikitsch/Kroatisch Minihof (li.) schätzt man sich durchaus glücklich, die Kooperation eingegangen zu sein. Im Tagesgeschäft geht es „brüderlich“ zu zwischen den beiden Vereinen.(Bild: Facebook / Nikitsch/Kroatisch Minihof)

Im Süden des Landes sah die Sache ähnlich aus. Die SpG Edelserpentin ist seit 2018 im Spielbetrieb. „Bis dahin hatten wir drei Vereine in einer Gemeinde – da ist es klar, dass es sich vorne und hinten nicht ausgehen konnte“, erinnert sich Obmann Peter Schönfeldinger. „Finanziell war es zu Beginn schwierig, um alles unter einen Hut zu bringen. Sportlich hat sich der Zusammenschluss ausgezahlt – da hat sich einiges getan.“ Seit Jahren spielt man in der Burgenlandliga und hat nur Positives übrig für den zu Beginn kritisch beäugelten Zusammenschluss.

Zitat Icon

„Bei 90 Prozent auswärtiger Spieler kann kein Vereinscharakter entstehen. Leute wollen ihre eigenen Burschen sehen – Gesichter aus der Ortschaft.“

BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer

„Fußball breiter denken“
Von Seiten des Verbands will man den Klubs keine Steine in den Weg legen. Stattdessen befürwortet man diesen Weg ausdrücklich und sieht die Spielgemeinschaften als wichtigen Baustein für den Erhalt des Unterhausfußballs. Die Gründe für diesen Trend liegen tiefer: gesellschaftliche Veränderungen und mehr Konkurrenz durch andere Sportarten. Die Folge sind weniger Nachwuchs und entsprechend fehlende Spieler in den Kampfmannschaften. „Genau da muss angesetzt werden, denn Fußball muss breiter gedacht werden – und Zusammenschlüsse sind dabei ein gutes Mittel“, unterstreicht BFV-Präsident Wutzlhofer. Kritische Stimmen gibt es dennoch, immer wieder ist von Identitätsverlust die Rede. Doch was ist die Alternative? Ganz „zudrehen“ oder eine Mannschaft voller Legionäre – auf lange Sicht eine finanzielle Katastrophe. „Bei 90 Prozent auswärtiger Spieler kann kein Vereinscharakter entstehen“, lautet die klare Ansage von Wutzlhofer. „Leute wollen ihre eigenen Burschen sehen, Gesichter aus der Ortschaft.“

BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer befürwortet Spielgemeinschaften.
BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer befürwortet Spielgemeinschaften.(Bild: Imre Antal)

Der Tenor ist eindeutig. Für die meisten Beteiligten ist eine derartige Kooperation keine Übergangslösung, sondern ein Modell mit Perspektive. „Lieber eine Spielgemeinschaft als ein Team mit elf Legionären“, hört man immer wieder. Der burgenländische Fußball hat sich bewegt. Nicht aus Lust, sondern aus Notwendigkeit. Tobi Frank

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -3°
Symbol wolkig
Güssing
-10° / -3°
Symbol Nebel
Mattersburg
-6° / -1°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-7° / -3°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
-6° / -3°
Symbol wolkig

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
203.397 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
155.373 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
140.917 mal gelesen
Mehr Burgenland
Prozess in Eisenstadt
Gefängnis ist wichtiger als die eigene Mutter
400.000 Euro-Kredit
Darlehen offen: Druck auf „Inform Events“ wächst
1+1 Ticket gratis
Neues Theater in Laxenburg mit Lachgarantie
Neue Details
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
Bei Grenze Nickelsdorf
Reisende finden Leiche eines neugeborenen Mädchens
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf