„Energie von oben“ für das Stift Altenburg

Der Besucherparkplatz des Stiftes Altenburg wird derzeit mit einer Photovoltaikanlage überdacht. Bald soll Sonnenstrom fließen, die Landesregierung unterstützt das Projekt.
„Alles Gute kommt von oben“, erklärt Abt Thomas Renner vom Benediktinerstift Altenburg im Waldviertel: „Deswegen wird der Besucherparkplatz mit der Hilfe des Landes Niederösterreich jetzt mit einer großen Photovoltaikanlage überdacht.“ Bis Ende Oktober soll die zukunftsweisende Anlage – inklusive Speicher – fertiggestellt sein und einen wichtigen Schritt zu einer umweltfreundlichen und energieeffizienten Versorgung des Stiftes beitragen.
1,1 Millionen Euro investiert
Die 135 Stellplätze werden mit PV-Modulen überdacht, die eine Stromleistung von mehr als 500 kWp erzeugen können. Die Gesamtkosten von rund 1,1 Million Euro unterstützt das Land Niederösterreich mit etwas mehr als 40 Prozent finanziell. „Damit werden die Besucher des Stifts vor Niederschlag und Sommerhitze geschützt und gleichzeitig wird erneuerbarer Ökostrom produziert. Eine Win-win-Situation für das Benediktinerstift und für die Umwelt“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
„Sinnvolle Doppelnutzung“
„Die Bewahrung der Schöpfung ist uns ein Anliegen. Parkplätze mit Photovoltaik zu überdachen ist da eine absolut sinnvolle Doppelnutzung, statt wertvolle Äcker zu versiegeln“, sagt auch LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Die Landesförderung für PV-Überdachungen beträgt bis zu 1000 Euro pro Kilowattpeak und richtet sich an Gemeinden, Unternehmen, Vereine und konfessionelle Einrichtungen, die damit ihre bestehenden und frei zugänglichen Parkplätze mit Photovoltaik-Anlagen überdachen.
Weitere Projekte in Umsetzung
Weitere Projekte wurden unter anderem bei der SCS in Vösendorf, dem Megaplex St. Pölten, beim Eis-Greissler in Krumbach, beim Museumsdorf Niedersulz und in Rastenfeld umgesetzt. Weitere Parkplatzüberdachungen sind unter anderem vor der Aqua Nova Wiener Neustadt, beim Schloss Luberegg, in Randegg und Wolkersdorf geplant beziehungsweise in Umsetzung.
3040 Parkplätze mit „PV-Dach“
Mikl-Leitner und Pernkopf dazu: „Insgesamt überdachen wir damit 3040 Parkplätze in ganz Niederösterreich mit PV-Anlagen, die eine Leistung von 10,2 Megawatt bringen werden.“ Unser Bundesland sei damit die Ökostromlokomotive Österreichs und Vorreiter beim Bodenschutz. Weiter heißt es: „Wir wollen unsere Heimat weiter unabhängig von fossilen Energieimporten machen, unsere Versorgungssicherheit stärken und zum Schutz unseres Klimas beitragen. Denn die beste Zukunft für unsere Kinder beginnt mit einer nachhaltigen und krisenfesten Energieversorgung.“
