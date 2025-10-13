„Energie von oben“ für das Stift Altenburg

3040 Parkplätze mit „PV-Dach“

Mikl-Leitner und Pernkopf dazu: „Insgesamt überdachen wir damit 3040 Parkplätze in ganz Niederösterreich mit PV-Anlagen, die eine Leistung von 10,2 Megawatt bringen werden.“ Unser Bundesland sei damit die Ökostromlokomotive Österreichs und Vorreiter beim Bodenschutz. Weiter heißt es: „Wir wollen unsere Heimat weiter unabhängig von fossilen Energieimporten machen, unsere Versorgungssicherheit stärken und zum Schutz unseres Klimas beitragen. Denn die beste Zukunft für unsere Kinder beginnt mit einer nachhaltigen und krisenfesten Energieversorgung.“