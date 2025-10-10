VW legt bei E-Auto-Verkäufen in Europa massiv zu

Der chinesische Markt ist brutal geworden – ein Preis- und Technologiekampf, den auch ein Konzern mit der Wucht und Erfahrung von Volkswagen nicht ohne Blessuren übersteht. Besonders im Segment der kompakten Stromer hat die Konkurrenz aus Fernost den Wolfsburgern den Rang abgelaufen. VW reagiert mit radikaler Kostenkontrolle, Jobkürzungen und neuen Partnerschaften - zuletzt mit XPeng, um gemeinsam günstigere E-Autos für den chinesischen Markt zu entwickeln.