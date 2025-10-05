Motorradrowdy provozierte Polizisten mit „Wheelie“

Das war keine besonders schlaue Idee: Während Polizisten am Samstagnachmittag in Wiesing (Bezirk Schwaz) mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt waren, bretterte ein zunächst unbekannter Motorradfahrer an ihnen vorbei. Provokation inklusive – denn der Biker wollte offenbar mit seinen „Fahrkünsten“ prahlen und führte einen sogenannten Wheelie (Vorderrad in der Luft, Anm,) auf.