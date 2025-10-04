Preining gewann vorletztes DTM-Rennen der Saison

Strömender Regen in Hockenheim

Das 15. von 16 Rennen begann bei strömendem Regen, wegen eines Wolkenbruchs zuvor rund 30 Minuten später. Auer hatte im Qualifying wegen eines „schleichenden“ Patschen einen Abflug aus einer Kurve und startete nur von Startposition 17 aus ins Regenrennen. Auer war mit sieben Punkten Vorsprung auf Jordan Pepper ins Rennen gegangen, der Südafrikaner schied allerdings kurz nach Beginn aus und blieb ohne Zähler.