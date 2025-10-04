Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auer nur Platz zwölf

Preining gewann vorletztes DTM-Rennen der Saison

Motorsport
04.10.2025 15:19
Thomas Preining holte in Hockenheim seinen zweiten Saisonsieg.
Thomas Preining holte in Hockenheim seinen zweiten Saisonsieg.(Bild: GEPA)

Thomas Preining hat am Samstag das vorletzte Saisonrennen der DTM gewonnen. Lucas Auer blieb als Zwölfter exakt drei Punkte vor dem nunmehrigen Zweiten Preining. Vier Piloten haben wohl realistische Titelchancen im Saisonkehraus am Sonntag.

0 Kommentare

Der 27-jährige Oberösterreicher übernahm in seinem Porsche nach 16 Rennminuten in Hockenheim die Führung und gab diese im zu Beginn von starkem Regen geprägten Rennen nicht mehr ab.

Lucas Auer führt weiterhin die WM-Wertung an.
Lucas Auer führt weiterhin die WM-Wertung an.(Bild: Gruppe C Photography)

Zweiter Saisonsieg für Preining
Für Preining war es der zweite Saisonsieg bzw. der achte in der DTM. Er gewann klar 16,899 Sekunden vor dem Schweizer Ricardo Feller (Audi) und seinem Porsche-Teamkollegen Morris Schuring, der sein erstes Saisonpodium schaffte. „Ich kann mich nicht beklagen. Ein Supertag, das Maximum rausgeholt. Der Job ist natürlich nicht erledigt, wir wollen den Titel holen“, sagte Preining auf ServusTV.

Strömender Regen in Hockenheim
Das 15. von 16 Rennen begann bei strömendem Regen, wegen eines Wolkenbruchs zuvor rund 30 Minuten später. Auer hatte im Qualifying wegen eines „schleichenden“ Patschen einen Abflug aus einer Kurve und startete nur von Startposition 17 aus ins Regenrennen. Auer war mit sieben Punkten Vorsprung auf Jordan Pepper ins Rennen gegangen, der Südafrikaner schied allerdings kurz nach Beginn aus und blieb ohne Zähler.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
201.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
200.907 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.638 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
865 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Motorsport
Auer nur Platz zwölf
Preining gewann vorletztes DTM-Rennen der Saison
Hier im Liveticker
LIVE: Wer schnappt sich die Pole für Singapur-GP?
Verstappen stinksauer
Aufregung um neue F1-Regel: „Das ist lächerlich!“
Formel 1 in Singapur
Enorm enges Training, am Ende ist Verstappen vorne
Schnelle F1-Rückkehr?
Horner „ruft so ziemlich jeden Teambesitzer an“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf