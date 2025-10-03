Rudi Völler: „Bin sehr demütig und dankbar“

War es denn essenziell, nie „nein“ zu sagen? Es wirkt so, als wären Sie in jedes kalte Wasser gesprungen, das irgendwie des Weges kam …

Es gibt Situationen im Leben, da kannst du gar nicht nein sagen. Etwa als ich 2000 den fest eingeplanten Christoph Daum als Bundestrainer ersetzen musste. Kurz danach war ich sogar noch für sechs Wochen Trainer bei Bayer Leverkusen und habe eine Zeit lang beide Jobs parallel gemacht – das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich habe einfach immer gerne probiert und mich an etwas herangewagt, aber es ging natürlich nicht immer gut. Nach der EM 2004, viel später als geplant, bin ich dann als DFB-Coach zurückgetreten, mit Tränen in den Augen. Mein größter Fehler war, dass ich mich direkt auf das nächste Abenteuer als Trainer der AS Roma einließ. Vereinsikone Francesco Totti rief mich an, ich hatte dort als Spieler großartige Jahre und lernte einst auch meine Frau in Rom kennen. Cesare Prandelli musste aufhören, weil seine Frau schwer erkrankt war und später leider auch verstarb. Also sprang ich ein, kam aber schnell drauf, dass es nach dem DFB-Aus viel zu schnell ging und ich noch gar nicht wieder die Kraft für einen solchen Job hatte. Alle haben sich bemüht und wollten mir helfen, aber ich habe nach etwas mehr als zwei Monaten den Hut genommen und ihnen einen italienischen Coach empfohlen. Den Job anzunehmen war ein Fehler, aber auf gewisse Weise auch keiner. Ich bin dann wieder nach Leverkusen zurück, wo ich irgendwie immer hingehörte.