„Coder“-KI programmierte stundenlang eigenständig

KI-Algorithmen können nicht nur erstaunlich überzeugende Texte generieren, sondern auch als „Coder“ dienen: Die KI-Firma Anthropic hat einen Meilenstein beim Einsatz ihrer Software zum Programmieren erreicht.
Das neue Modell mit dem Namen Claude Sonnet 4.5 konnte den Angaben zufolge rund 30 Stunden am Stück eigenständig programmieren. Die vorherige Version der Software konnte sich im Frühjahr etwa sieben Stunden auf solche Aufgaben konzentrieren.
Anthropic konkurriert unter anderem mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI. Dabei geht es neben der Arbeit an Chatbots auch darum, wer bei der Software-Entwicklung nützlicher sein kann.
Nach Angaben von Anthropic ist Claude Sonnet 4.5 auch besonders gut darin, im Software-Code Schwachstellen zu entdecken, die bei Cyberattacken ausgenutzt werden könnten. Davon habe die Firma bereits bei der Entwicklung ihrer eigenen Software profitiert.
