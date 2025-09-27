Zahlreiche Schaulustige feierten Heimkehr der Kühe

Der Almabtrieb in Hintertux im Zillertal findet jedes Jahr am letzten Wochenende im September statt und ist ein echtes Stück Tuxer Tradition. Der Höhepunkt ist der Almabtrieb von der Bichlalm, der zu einem der Schönsten in ganz Tirol zählt. Mit handgebundenen „Buschen“, Bändern, Kränzen, Heiligentafeln und Glocken werden die Kühe für den Almabtrieb festlich geschmückt.