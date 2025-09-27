Vorteilswelt
Almabtrieb in Tirol

Zahlreiche Schaulustige feierten Heimkehr der Kühe

Tirol
27.09.2025 19:00
Almabtriebe gab es gestern beispielsweise im Zillertal.
Almabtriebe gab es gestern beispielsweise im Zillertal.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail, Jasmin Steiner)

Landauf, landab werden derzeit die Kühe von den Tiroler Almen ins Tal gebracht – so wie beispielsweise im Zillertal. Die „Krone“ war in zwei Gemeinden vor Ort dabei und hat die besten Fotomotive eingefangen. 

0 Kommentare

Der Almabtrieb in Hintertux im Zillertal findet jedes Jahr am letzten Wochenende im September statt und ist ein echtes Stück Tuxer Tradition. Der Höhepunkt ist der Almabtrieb von der Bichlalm, der zu einem der Schönsten in ganz Tirol zählt. Mit handgebundenen „Buschen“, Bändern, Kränzen, Heiligentafeln und Glocken werden die Kühe für den Almabtrieb festlich geschmückt.

Der Schmuck für die Kühe war bereits in der Früh vorbereitet.
Der Schmuck für die Kühe war bereits in der Früh vorbereitet.(Bild: Pail Sepp)
Liebevoll gebastelt wurden die Kopfbedeckungen für die Kühe.
Liebevoll gebastelt wurden die Kopfbedeckungen für die Kühe.(Bild: Pail Sepp)
„Huam zua“ – die Botschaft, die diese Kuh auf den Kopf trug.
„Huam zua“ – die Botschaft, die diese Kuh auf den Kopf trug.(Bild: Pail Sepp)
„Dem Land Tirol die Treue“ – ein beliebter Spruch bei den Bauern.
„Dem Land Tirol die Treue“ – ein beliebter Spruch bei den Bauern.(Bild: Pail Sepp)
Von der Bichalalm in Hintertux wurden die Kühe ins Tal gebracht.
Von der Bichalalm in Hintertux wurden die Kühe ins Tal gebracht.(Bild: Pail Sepp)
Ilona und Sofie aus den Niederlanden reisten eigens für den Almabtrieb in Hintertux an.
Ilona und Sofie aus den Niederlanden reisten eigens für den Almabtrieb in Hintertux an.(Bild: Pail Sepp)
Der kleine Lenny (3) half beim Almabtrieb in Zell am Ziller mit.
Der kleine Lenny (3) half beim Almabtrieb in Zell am Ziller mit.(Bild: Jasmin Steiner)
Viele Schaulustige waren dabei und applaudierten.
Viele Schaulustige waren dabei und applaudierten.(Bild: Claudia Steiner)
Tobias Kupfner nahm den dreijährigen Lenny an der Hand.
Tobias Kupfner nahm den dreijährigen Lenny an der Hand.(Bild: Alina Steiner)
Nach getaner Arbeit „feierte“ Lenny mit seiner Freundin Leni.
Nach getaner Arbeit „feierte“ Lenny mit seiner Freundin Leni.(Bild: Jasmin Steiner)

Einheimische und Touristen applaudierten
Auch in Zell am Ziller hat der Almabtrieb eine lange Tradition, ist einer der wichtigsten Termine im bäuerlichen Jahresablauf und gehört jedes Jahr zu den Highlights im Bergherbst. Das ganze Dorf feiert mit, wenn die Almkühe ihren Weg in die heimatlichen Ställe antreten – eine Augenweide!

Sowohl in Hintertux als auch in Zell am Ziller waren die zahlreichen Einheimischen und Touristen vollends begeistert und haben die Kühe samt Bauern und fleißigen Gehilfen applaudierend empfangen. 

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Tirol

