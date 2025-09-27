Zahlreiche Schaulustige feierten Heimkehr der Kühe

Landauf, landab werden derzeit die Kühe von den Tiroler Almen ins Tal gebracht – so wie beispielsweise im Zillertal. Die „Krone“ war in zwei Gemeinden vor Ort dabei und hat die besten Fotomotive eingefangen.
Der Almabtrieb in Hintertux im Zillertal findet jedes Jahr am letzten Wochenende im September statt und ist ein echtes Stück Tuxer Tradition. Der Höhepunkt ist der Almabtrieb von der Bichlalm, der zu einem der Schönsten in ganz Tirol zählt. Mit handgebundenen „Buschen“, Bändern, Kränzen, Heiligentafeln und Glocken werden die Kühe für den Almabtrieb festlich geschmückt.
Einheimische und Touristen applaudierten
Auch in Zell am Ziller hat der Almabtrieb eine lange Tradition, ist einer der wichtigsten Termine im bäuerlichen Jahresablauf und gehört jedes Jahr zu den Highlights im Bergherbst. Das ganze Dorf feiert mit, wenn die Almkühe ihren Weg in die heimatlichen Ställe antreten – eine Augenweide!
Sowohl in Hintertux als auch in Zell am Ziller waren die zahlreichen Einheimischen und Touristen vollends begeistert und haben die Kühe samt Bauern und fleißigen Gehilfen applaudierend empfangen.
Kommentare
