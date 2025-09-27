Schwerer Unfall auf A2: Zwei Personen eingeklemmt

Am Samstag um 14.35 Uhr wurden die Feuerwehren Steinberg und Ligist zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der Südautobahn alarmiert. Beim Eintreffen am Unfallort war die Feuerwehr Steinberg bereits mit den ersten Maßnahmen beschäftigt. Die Mannschaft sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und begann mit der Erstversorgung einer verletzten Person.