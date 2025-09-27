Schwerer Unfall auf A2: Zwei Personen eingeklemmt

Am Samstagnachmittag kam es zu einem schweren Unfall auf der Südautobahn, bei der eine Person im Auto eingeklemmt wurde. Im Rückstau krachte es erneut: Mehrere Personen wurden verletzt, eine weitere eingeklemmt.
Am Samstag um 14.35 Uhr wurden die Feuerwehren Steinberg und Ligist zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person auf der Südautobahn alarmiert. Beim Eintreffen am Unfallort war die Feuerwehr Steinberg bereits mit den ersten Maßnahmen beschäftigt. Die Mannschaft sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und begann mit der Erstversorgung einer verletzten Person.
Doch dann krachte es erneut: Im Rückstau ereignete sich ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden mehrere Personen verletzt, eine davon in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, berichtet die Feuerwehr Markt Ligist.
Die eingeklemmte und verletzte Person wurde über den Kofferraum mit einem Shortboard und einem Spineboard gerettet. „Die Einsätze zeigten einmal mehr, wie wichtig das reibungslose Miteinander aller Organisationen ist. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Notärztin arbeiteten Hand in Hand und ergänzten sich optimal“, berichtet die Feuerwehr Markt Ligist.
