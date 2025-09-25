Fußball-Knalleffekt: Schließt die UEFA Israel aus?

Knalleffekt im Fußball: Die Europäische Fußball-Union UEFA könnte nach übereinstimmenden Berichten in der kommenden Woche über eine Suspendierung Israels abstimmen.
Laut der Zeitung „The Times“ und der Nachrichtenagentur AP soll eine Mehrheit des Exekutivkomitees wegen des Vorgehens von Israel im Gaza-Krieg einen solchen Ausschluss befürworten. Die UEFA äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Mit der US-Regierung um Präsident Donald Trump hat Israel gewichtige Unterstützung.
Eine Suspendierung würde wohl nicht nur Israels Nationalteam, sondern aktuell auch Maccabi Tel Aviv betreffen. Der letzte im Europacup verbliebene israelische Klub spielt in der Ligaphase der Europa League, zum Auftakt gab es am Mittwoch ein 0:0 bei PAOK Saloniki. Das Nationalteam bestreitet die nächsten Spiele am 11. Oktober in Norwegen sowie am 14. Oktober in Italien. Israel liegt in der WM-Quali-Gruppe I der UEFA hinter Norwegen und Italien auf Platz drei.
USA und IOC lehnen Sanktionen gegen Israel ab
Die US-Regierung will sich laut Sky zumindest dafür einsetzen, einen Ausschluss Israels Fußballern von der WM 2026 zu verhindern. Ein Sprecher des für die Außenpolitik zuständigen Ministeriums von Marco Rubio sagte dem britischen Sender: „Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, alle Versuche, Israels Fußball-Nationalteam von der WM auszuschließen, vollständig zu unterbinden.“
Genau dies hatten mehrere vom UN-Menschenrechtsrat bestellten Experten in dieser Woche gefordert. Dies sei ihrer Auffassung nach als Reaktion auf Israels Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen, wo Hunderttausende Zivilisten auf der Flucht sind, nötig. Der Sport dürfe nicht den Eindruck erwecken, dass alles beim Alten sei, teilten die unabhängigen Berichterstatter mit. „Sportverbände dürfen bei schweren Menschenrechtsverletzungen nicht wegsehen“, betonten sie.
Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte Sanktionen gegen Israel in der Vorwoche bereits abgelehnt. Es gebe keinen Verstoß gegen die olympische Charta, hieß es. Bei den Sanktionen gegen russische Sportler wegen des Krieges in der Ukraine hatte das IOC Verstöße gegen die olympische Charta als Grund genannt. Russlands Olympisches Komitee ist weiterhin suspendiert. Auch das Fußball-Nationalteam nimmt nicht an der WM-Qualifikation teil.
