Fußball-Knalleffekt: Schließt die UEFA Israel aus?

Eine Suspendierung würde wohl nicht nur Israels Nationalteam, sondern aktuell auch Maccabi Tel Aviv betreffen. Der letzte im Europacup verbliebene israelische Klub spielt in der Ligaphase der Europa League, zum Auftakt gab es am Mittwoch ein 0:0 bei PAOK Saloniki. Das Nationalteam bestreitet die nächsten Spiele am 11. Oktober in Norwegen sowie am 14. Oktober in Italien. Israel liegt in der WM-Quali-Gruppe I der UEFA hinter Norwegen und Italien auf Platz drei.