Für Lehrerin wird es in der Fremde ein „Heimspiel“

Am Samstag steigt in Hartberg der Supercup der Volleyballer. Mit dabei sind zwei steirische Teams: Die Hausherren treffen auf Aich/Dob, die Damen von Trofaiach/Eisenerz auf Sokol. Für Birgit Schöttl wird das Spiel in der Fremde besonders. Gewonnen haben sie und ihr Team ohnehin schon, denn die Entwicklung der letzten Jahre ist stark.