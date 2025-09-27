Vorteilswelt
In einem Ferrari

Verstappen siegt in „Grüner Hölle“ am Nürburgring!

Motorsport
27.09.2025 17:00
Max Verstappen gewinnt auf der legendären Nordschleife in einem Ferrari 296 GT3 …
Max Verstappen gewinnt auf der legendären Nordschleife in einem Ferrari 296 GT3 …

Max Verstappen hat nur zwei Wochen nach der bestandenen Lizenz-Prüfung für die Nordschleife seinen ersten Sieg auf der legendären Rennstrecke gefeiert!

In einem Ferrari 296 GT3 düpierte der viermalige Formel-1-Weltmeister bei seinem Ausflug in die Nürburgring Langstrecken-Serie seine Konkurrenz.

Mit einem famosen Auftritt in der ersten Hälfte des Vier-Stunden-Rennens legte er den Grundstein zum Sieg in der „Grünen Hölle“.

