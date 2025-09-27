Vize-Europameister siegte, Österreicher zeigen auf

Wien als Reiter-Weltstadt

Trotz teils heftigen Regens und kühler Temperaturen war die Stimmung im Ehrenhof von Schönbrunn bei der Premiere der Global Champions Tour zur Freude der Reiterinnen und Reiter ausgezeichnet. „Wien präsentiert sich hier aus Reitersicht als Weltstadt. Und das macht mich auch stolz. Was mich hier so positiv überrascht, ist das Publikum. Die haben Spaß, obwohl wir nicht die besten Bedingungen haben. Es ist voll, es jubeln alle mit, es ist eine super Stimmung. Und das beim ersten Mal hier, normalerweise müssen so Events ja immer wachsen“, sagte Kühner.

Auch Event-Organisatorin Sonja Klima hatte am Freitagnachmittag bereits die gute Stimmung vor dem imperialen Ambiente des Schlosses Schönbrunn hervorgehoben. „Es ist einfach großartig“, bedankte sie sich bei ihren Mitstreitern und Sponsoren: „Wien hat als Austragungsort internationalen Reitsports eine besondere Strahlkraft. Das Zusammenspiel aus Spitzenleistung, Gastfreundschaft und Kultur macht diesen Standort einzigartig.“