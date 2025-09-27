Pilotprojekt: Optimal auf die Schicht abgestimmt

Lichtkonzept, Schallschutz: Das Forschungsprojekt „ZuZugLeben“ bringt in der Eisenbahnerstadt St. Pölten innovativ sanierte Betriebswohnungen für ÖBB-Mitarbeiter im Schichtdienst.
Den besonderen Herausforderungen des Schichtbetriebs haben sich die ÖBB angenommen: Mit einem einzigartigen Pilotprojekt – abgestimmt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Ein Vorhaben, das Sinn macht, denn 56 Prozent der Bahnbediensteten arbeiten im Schichtdienst. In den mehr als 100 Jahre alten „Eisenbahnerhöfen“ in St. Pölten entstehen derzeit frisch sanierte Betriebswohnungen, die alle Stückerln spielen. Zwischen der Mariazeller Straße (B 20) und dem Alpenbahnhof sollen bis Ende 2026 rund 550 Wohnungen zur Verfügung stehen.
Modernes Wohnumfeld schaffen
Besonderes Augenmerk wurde dabei auf effektive Beschattung und Kühlung der Wohn- und Schlafräume, Verdunkelungssysteme für optimale Schlafbedingungen bei Tag, Schallschutz gegen Alltagsgeräusche und begrünte Freiflächen gelegt. „In den Eisenbahnerhöfen entstehen nun die ersten 21 Wohnungen, die gezielt auf Erholung und gesunden Schlaf ausgerichtet sind, eingebettet in ein modernes, ressourcenschonendes Wohnumfeld. Die ÖBB sind das erste Unternehmen in Österreich, das Wohnraum gezielt für diese Berufsgruppe umsetzt – darauf sind wir stolz“, erklärt Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG.
Wohnungen bringen viele Vorteile
Auch Vizekanzler Andreas Babler zeigt sich vom Konzept beeindruckt: Durch die Betriebswohnungen werde der angespannte Wohnungsmarkt entspannt sowie die Bauwirtschaft angekurbelt. Für Bürgermeister Matthias Stadler ist das Projekt einer Pionierstadt mit „innovativem Zusammenspiel aus Mobilität, Grünraum, sozialen Angeboten und moderner Arbeitswelt“ würdig.
