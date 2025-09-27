Pilotprojekt: Optimal auf die Schicht abgestimmt

Den besonderen Herausforderungen des Schichtbetriebs haben sich die ÖBB angenommen: Mit einem einzigartigen Pilotprojekt – abgestimmt auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Ein Vorhaben, das Sinn macht, denn 56 Prozent der Bahnbediensteten arbeiten im Schichtdienst. In den mehr als 100 Jahre alten „Eisenbahnerhöfen“ in St. Pölten entstehen derzeit frisch sanierte Betriebswohnungen, die alle Stückerln spielen. Zwischen der Mariazeller Straße (B 20) und dem Alpenbahnhof sollen bis Ende 2026 rund 550 Wohnungen zur Verfügung stehen.