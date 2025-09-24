„Dumm, unnötig!“ Wirbel um Liverpools Matchwinner

Mit dieser Aktion hat er sich keinen Gefallen getan! Liverpool-Trainer Arne Slot tadelt Matchwinner Hugo Ekitike nach einer „dummen“ und „unnötigen“ Gelb-Roten Karte beim 2:1-Zittersieg über Zweitligist Southampton im englischen Ligacup.
Die „Reds“ mussten am Dienstagabend ordentlich zittern, Hugo Ekitike erlöste nach toller Vorarbeit von Federico Chiesa den großen Favoriten mit dem entscheidenden Siegtreffer erst in der 85. Minute. Unmittelbar danach wurde Ekitike mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen, da er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte und zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte.
Damit handelte sich der Stürmer eine Sperre für das Premier-League-Spiel am Samstag bei Crystal Palace, dem Klub von Oliver Glasner, ein. „Unnötig? Ja“, schimpfte Trainer Arne Slot. „Und es war dumm. Das war es. Schon die erste Gelbe Karte war unnötig und bis zu einem gewissen Grad dumm, da man seine Emotionen unter Kontrolle halten muss.“
Hier die Highlights der Partie:
„Wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, dann ...“
Trotz des Einzugs ins Achtelfinale herrsche Ärger beim Coach der „Reds“. „Ich habe ihm gesagt, dass ich es vielleicht verstehen kann, wenn man im Finale der Champions League in der 87. Minute ein Tor schießt, nachdem man drei Gegenspieler ausgespielt hatte, und den Ball dann ins Kreuzeck knallt“, sagt Slot über Ekitike. „Ich habe nie auf diesem Niveau gespielt, aber ein paar Tore geschossen - und wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa gegangen und hätte gesagt: ‘Bei diesem Tor geht es nur um dich, nicht um mich.‘“
