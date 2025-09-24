Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ärger nach Zittersieg

„Dumm, unnötig!“ Wirbel um Liverpools Matchwinner

Fußball International
24.09.2025 05:37
Kurz nach seinem Goldtor sah Hugo Ekitike die Gelb-Rote Karte.
Kurz nach seinem Goldtor sah Hugo Ekitike die Gelb-Rote Karte.(Bild: AP/Jon Super)

Mit dieser Aktion hat er sich keinen Gefallen getan! Liverpool-Trainer Arne Slot tadelt Matchwinner Hugo Ekitike nach einer „dummen“ und „unnötigen“ Gelb-Roten Karte beim 2:1-Zittersieg über Zweitligist Southampton im englischen Ligacup.

0 Kommentare

Die „Reds“ mussten am Dienstagabend ordentlich zittern, Hugo Ekitike erlöste nach toller Vorarbeit von Federico Chiesa den großen Favoriten mit dem entscheidenden Siegtreffer erst in der 85. Minute. Unmittelbar danach wurde Ekitike mit der Gelb-Roten Karte ausgeschlossen, da er beim Torjubel sein Trikot ausgezogen hatte und zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte.

Damit handelte sich der Stürmer eine Sperre für das Premier-League-Spiel am Samstag bei Crystal Palace, dem Klub von Oliver Glasner, ein. „Unnötig? Ja“, schimpfte Trainer Arne Slot. „Und es war dumm. Das war es. Schon die erste Gelbe Karte war unnötig und bis zu einem gewissen Grad dumm, da man seine Emotionen unter Kontrolle halten muss.“

Hier die Highlights der Partie:

„Wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, dann ...“
Trotz des Einzugs ins Achtelfinale herrsche Ärger beim Coach der „Reds“. „Ich habe ihm gesagt, dass ich es vielleicht verstehen kann, wenn man im Finale der Champions League in der 87. Minute ein Tor schießt, nachdem man drei Gegenspieler ausgespielt hatte, und den Ball dann ins Kreuzeck knallt“, sagt Slot über Ekitike. „Ich habe nie auf diesem Niveau gespielt, aber ein paar Tore geschossen - und wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa gegangen und hätte gesagt: ‘Bei diesem Tor geht es nur um dich, nicht um mich.‘“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LiverpoolSouthamptonFavoriten
Gelbe Karte
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
177.486 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
171.324 mal gelesen
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
151.624 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2011 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1809 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1760 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Mehr Fußball International
Aus und vorbei:
Sechstligist setzt Weltmeister vor die Tür
Ärger nach Zittersieg
„Dumm, unnötig!“ Wirbel um Liverpools Matchwinner
Fußball-Ticker
Europa League: Konferenz mit Arnautovic ab 21 Uhr
Europacup-TICKER
LIVE ab 18.45 Uhr: Sturm Graz gegen FC Midtjylland
La Liga
Real siegt bei Aufsteiger und behält weiße Weste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf