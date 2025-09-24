„Dumm, unnötig!“ Wirbel um Liverpools Matchwinner

„Wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, dann ...“

Trotz des Einzugs ins Achtelfinale herrsche Ärger beim Coach der „Reds“. „Ich habe ihm gesagt, dass ich es vielleicht verstehen kann, wenn man im Finale der Champions League in der 87. Minute ein Tor schießt, nachdem man drei Gegenspieler ausgespielt hatte, und den Ball dann ins Kreuzeck knallt“, sagt Slot über Ekitike. „Ich habe nie auf diesem Niveau gespielt, aber ein paar Tore geschossen - und wenn ich ein solches Tor geschossen hätte, hätte ich mich umgedreht, wäre zu Federico Chiesa gegangen und hätte gesagt: ‘Bei diesem Tor geht es nur um dich, nicht um mich.‘“