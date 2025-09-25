Vorteilswelt
Ryder Cup: „Golfkrieg“

Team Europa ließ sogar Beleidigungen simulieren

Sport-Mix
25.09.2025 06:30
Beim Ryder Cup geht es immer hoch her. Da fallen die sonstigen Etikette des Golfsports.
Beim Ryder Cup geht es immer hoch her. Da fallen die sonstigen Etikette des Golfsports.(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Der Freitag in New York startende Ryder Cup wird hitzig. Europas Kapitän Luke Donald ließ seine Mannen gar mit VR-Brillen trainieren, um das zu erwartende Gejohle und die Beleidigungen der Fans zu simulieren. Der Engländer meinte: „Die Energie und die Stimmung werden sehr lebendig sein. Die Anwesenheit von Donald Trump wird das noch verstärken.“ Der Besuch des US-Präsidenten ist für die Veranstalter aber ein Albtraum: „Es ist das Schwierigste, was wir zu bewältigen haben.“

Der US-Präsident, der weltweit zahlreiche Golfplätze besitzt und das Spiel mit der kleinen weißen Kugel über alles liebt, kommt zum Start. Er ist heiß auf das Traditionsduell der besten zwölf Spieler Amerikas und Europas. Für ihn ist eine der größten Sportveranstaltungen der Welt eine Art „Golfkrieg“. Sein Motto lautet: „Wir gegen Europa“.

