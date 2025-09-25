Team Europa ließ sogar Beleidigungen simulieren

Der Freitag in New York startende Ryder Cup wird hitzig. Europas Kapitän Luke Donald ließ seine Mannen gar mit VR-Brillen trainieren, um das zu erwartende Gejohle und die Beleidigungen der Fans zu simulieren. Der Engländer meinte: „Die Energie und die Stimmung werden sehr lebendig sein. Die Anwesenheit von Donald Trump wird das noch verstärken.“ Der Besuch des US-Präsidenten ist für die Veranstalter aber ein Albtraum: „Es ist das Schwierigste, was wir zu bewältigen haben.“