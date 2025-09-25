Lobeshymnen! „Verdienter Lohn“ für Arnautovic

Wobei es für Arnautovic die zweite Bestmarke in dieser Form darstellt, Selbiges hatte er für Inter Mailand bereits am 29. November 2023 in der Champions League geschafft. Damals hatte der Stürmer zum 1:3 gegen Benfica Lissabon und damit erstmals nach 4740 Tagen wieder in der Königsliga getroffen – zuvor hatte er am 7. Dezember 2010 beim 3:0 von Werder Bremen gegen Inter Mailand das 2:0 fixiert.