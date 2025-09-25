So früh dürfen nur Legenden jubeln

„Ich will einfach nur Weltmeister werden“, sagte der Spanier zuletzt. „Es wird immer wahrscheinlicher, aber ich muss es trotzdem erst einmal unter Dach und Fach bringen.“ Den Rechenschieber kann der 32-jährige Spanier an diesem Wochenende an der Ducati-Box lassen, denn die Rechenspiele sind einfach: Wenn Marc in Sprint und Grand Prix zusammen mindestens drei Punkte mehr holt als Bruder Alex, ist ihm der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen. Sollte er im Sprint (Sa., 8 Uhr) gewinnen – so wie in 14 der bisherigen 16 Saison-Sprints -, muss er am Sonntag im Grand Prix (7 Uhr, alles live bei ServusTV) nur vor Bruder Alex bleiben, egal auf welcher Position.