Wirt lehnt Palette an Lokalwand – 50 Euro Strafe!

Während echte schwarze Schafe bei den Behörden oft ungeschoren davon kommen, wird bei „Kleinen“ übergroße Härte gezeigt. Diesen Eindruck hat Sascha Schützenauer (und nicht nur er). Der Floridsdorfer Wirt hat eine Holzpalette an die Wand vor seinem Lokal „sAmterl“ angelehnt und wurde bestraft, obwohl er niemanden behindert hat.