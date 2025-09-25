Wirt lehnt Palette an Lokalwand – 50 Euro Strafe!

Neun Minuten flotter in Wien, aber mehr alte Züge
Mit Fahrplan-Wechsel
Obwohl kein Passant durch das Holzgestell behindert wurde und der Gastronom anbot, es sofort wieder wegzutragen, ließ ein Müll-Sheriff keine Gnade walten. Gerechtfertigt oder unangemessen streng? Was die MA 48 zur Vorgehensweise ihres Mitarbeiters sagt.
Während echte schwarze Schafe bei den Behörden oft ungeschoren davon kommen, wird bei „Kleinen“ übergroße Härte gezeigt. Diesen Eindruck hat Sascha Schützenauer (und nicht nur er). Der Floridsdorfer Wirt hat eine Holzpalette an die Wand vor seinem Lokal „sAmterl“ angelehnt und wurde bestraft, obwohl er niemanden behindert hat.
