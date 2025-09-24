F1-Rookie platzt der Kragen: „Das kotzt mich an!“

Da war jemand richtig sauer! Nach dem Grand Prix von Aserbaidschan ging Rookie Isack Hadjar mit sich selbst hart ins Gericht: „Das kotzt mich an!“
Am Sonntag gab es für Isack Hadjar in Baku einen Zähler - als Zehnter schaffte es der 20-jährige Racing-Bull-Pilot gerade noch in die Punkte. Für Ärger sorgt beim Franzosen vor allem ein Patzer in Kurve 16, der bittere Positionsverluste zur Folge hatte. „Ich bin sauer, dass ich schon im Qualifying den Wind nicht mit einberechnet habe. Und im Rennen unterlief mir der gleiche Fehler – und das macht mich noch wütender“, schimpft der Franzose.
„Das darf ich mir nicht erlauben“
Während Teamkollege Liam Lawson starker Fünfter wurde, herrscht Frust bei Hadjar. „Ich kann es mir nicht erlauben, in wichtigen Augenblicken solche Fehler zu machen“, weiß der Rookie.
Ende August hatte Hadjar mit seinem dritten Platz in Zandvoort groß aufgezeigt, wurde zuletzt auch immer wieder mit einem möglichen Aufstieg ins Red-Bull-Hauptteam in Verbindung gebracht. Der Neuling erobert die Formel-1-Welt auch durch seine sympathische Art im Sturm – und schreckt offenbar nicht vor harter Selbstkritik zurück.
