F1-Rookie platzt der Kragen: „Das kotzt mich an!“

Am Sonntag gab es für Isack Hadjar in Baku einen Zähler - als Zehnter schaffte es der 20-jährige Racing-Bull-Pilot gerade noch in die Punkte. Für Ärger sorgt beim Franzosen vor allem ein Patzer in Kurve 16, der bittere Positionsverluste zur Folge hatte. „Ich bin sauer, dass ich schon im Qualifying den Wind nicht mit einberechnet habe. Und im Rennen unterlief mir der gleiche Fehler – und das macht mich noch wütender“, schimpft der Franzose.