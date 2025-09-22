„Killer Max!“ – „McLaren schmeißt die Nerven weg“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Rapids 1:1 beim GAK, der Lauf der Wiener Austria, Salzburgs Krise, Max Verstappens Triumph, das Nervenflattern bei McLaren und die Leichtathletik-WM in Tokio (alles im Video oben).