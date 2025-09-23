Einhorn „Sparkles“ schaffte es sogar auf den Pokal

Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen! Nachdem Carlos Sainz von einem kleinen Mädchen gebeten worden war, für den Rest der Saison mit Einhorn-Sticker am Helm an den Start zu gehen, raste der Spanier in Aserbaidschan zu seinem ersten Podium für Williams. „Sparkles“ schaffte es anschließend sogar auf die Trophäe.
Als Sainz von einem jungen Mädchen per Videobotschaft um Rat gebeten worden war, wie dieses denn ihr Stoff-Einhorn nennen soll, sprach sich der 31-Jährige für den Namen „Sparkles“ aus und versprach obendrein, das Fabelwesen fortan am Helm zu platzieren.
Besonderer Platz
Scheint, als habe das Einhorn Sainz Glück gebracht, am Baku City Circuit raste der Madrilene sensationell aufs Stockerl. Verständlich, dass „Sparkles“ anschließend einen ganz besonderen Platz bekam: direkt auf der Trophäe.
„Ich schätze einmal, den Sticker wirst du jetzt nicht mehr runternehmen können“, scherzte auch George Russell, nachdem Max Verstappen Sainz auf das neue Maskottchen angesprochen hatte.
Ob wir „Sparkles“ auch in Singapur wieder sehen, oder es die Konkurrenz Sainz gleichtut und ebenfalls mit Glücksbringern am Helm an den Start gehen wird? Wir dürfen gespannt bleiben ...
