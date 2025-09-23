Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glücksbringer von Fan

Einhorn „Sparkles“ schaffte es sogar auf den Pokal

Formel 1
23.09.2025 11:21
Das Einhorn „Sparkles“ fand sogar auf der Trophäe seinen Platz.
Das Einhorn „Sparkles“ fand sogar auf der Trophäe seinen Platz.(Bild: AFP/APA/Ozan KOSE, Instagram/F1)

Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen! Nachdem Carlos Sainz von einem kleinen Mädchen gebeten worden war, für den Rest der Saison mit Einhorn-Sticker am Helm an den Start zu gehen, raste der Spanier in Aserbaidschan zu seinem ersten Podium für Williams. „Sparkles“ schaffte es anschließend sogar auf die Trophäe.

0 Kommentare

Als Sainz von einem jungen Mädchen per Videobotschaft um Rat gebeten worden war, wie dieses denn ihr Stoff-Einhorn nennen soll, sprach sich der 31-Jährige für den Namen „Sparkles“ aus und versprach obendrein, das Fabelwesen fortan am Helm zu platzieren.

Besonderer Platz
Scheint, als habe das Einhorn Sainz Glück gebracht, am Baku City Circuit raste der Madrilene sensationell aufs Stockerl. Verständlich, dass „Sparkles“ anschließend einen ganz besonderen Platz bekam: direkt auf der Trophäe.

„Ich schätze einmal, den Sticker wirst du jetzt nicht mehr runternehmen können“, scherzte auch George Russell, nachdem Max Verstappen Sainz auf das neue Maskottchen angesprochen hatte.

Ob wir „Sparkles“ auch in Singapur wieder sehen, oder es die Konkurrenz Sainz gleichtut und ebenfalls mit Glücksbringern am Helm an den Start gehen wird? Wir dürfen gespannt bleiben ...

Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Anatol Szadeczky-Kardoss
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
164.072 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
142.729 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.257 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1758 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1533 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf