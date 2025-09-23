Einhorn „Sparkles“ schaffte es sogar auf den Pokal

Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen! Nachdem Carlos Sainz von einem kleinen Mädchen gebeten worden war, für den Rest der Saison mit Einhorn-Sticker am Helm an den Start zu gehen, raste der Spanier in Aserbaidschan zu seinem ersten Podium für Williams. „Sparkles“ schaffte es anschließend sogar auf die Trophäe.